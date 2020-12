The Mandalorian 2: Pedro Pascal smentisce le voci su divergenze creative legate al suo elmo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, ha smentito le voci su presunte divergenze creative legate al suo personaggio. Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, ha smentito le voci su presunte divergenze creative legate al suo personaggio. Qualche mese fa, infatti, era stato suggerito su Twitter che l'attore cileno fosse pronto a lasciare la fortunata serie di Disney+ a causa della sceneggiatura che impone che il Mandaloriano non si tolga mai l'elmo per via del credo della fazione che lo ha cresciuto. Finora abbiamo visto il volto di Pascal solo in due occasioni: nella prima stagione, quando ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020), protagonista di The, ha smentito lesu presunteal suo personaggio., protagonista di The, ha smentito lesu presunteal suo personaggio. Qualche mese fa, infatti, era stato suggerito su Twitter che l'attore cileno fosse pronto a lasciare la fortunata serie di Disney+ a causa della sceneggiatura che impone che ilo non si tolga mai l'per via del credo della fazione che lo ha cresciuto. Finora abbiamo visto il volto disolo in due occasioni: nella prima stagione, quando ...

