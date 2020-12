Stretta di Natale, Governo al lavoro: le ipotesi in campo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non basta una giornata di incontri e vertici: si arriva a tarda sera senza una decisione da parte del Governo. “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando – e hanno preoccupato anche gli esperti – quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25. Il dado ancora non è tratto: Conte attende il ritorno da Bruxelles di Teresa Bellanova, di Italia Viva, per il confronto finale. I rigoristi Franceschini, Boccia e Speranza si battono per misure da “zona rossa” continue, mentre è più prudente la linea del Presidente del Consiglio, sostenuto dal M5s, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non basta una giornata di incontri e vertici: si arriva a tarda sera senza una decisione da parte del. “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando – e hanno preoccupato anche gli esperti – quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25. Il dado ancora non è tratto: Conte attende il ritorno da Bruxelles di Teresa Bellanova, di Italia Viva, per il confronto finale. I rigoristi Franceschini, Boccia e Speranza si battono per misure da “zona rossa” continue, mentre è più prudente la linea del Presidente del Consiglio, sostenuto dal M5s, ...

