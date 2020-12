San Gennaro non fa (ancora) il miracolo: «Il sangue rimane solido» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il sangue di San Gennaro non si è sciolto immediatamente, come accade in genere. Lo annuncia l’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio al termine della messa delle 9. “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido“. Alle 9 l’abate della Cappella di San Gennaro, monsignor De Gregorio, ha preso dalla cassaforte della Cappella la teca con il sangue del Santo Patrono portandola sull’altare maggiore del Duomo per la celebrazione della messa. E lo ha trovato solido. Non è ancora detta l’ultima parola. Il Santo Patrono ha ancora la giornata di tempo per non mandare in crisi i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi Sannon si è sciolto immediatamente, come accade in genere. Lo annuncia l’abate della Cappella di Sandel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio al termine della messa delle 9. “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte ilera assolutamenteassolutamente“. Alle 9 l’abate della Cappella di San, monsignor De Gregorio, ha preso dalla cassaforte della Cappella la teca con ildel Santo Patrono portandola sull’altare maggiore del Duomo per la celebrazione della messa. E lo ha trovato. Non èdetta l’ultima parola. Il Santo Patrono hala giornata di tempo per non mandare in crisi i ...

