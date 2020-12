San Gennaro non compie il miracolo: e se fosse per la morte di Diego Maradona? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molti fedeli si stanno interrogando sul perché il Sangue di San Gennaro quest’anno non si sia sciolto: ecco perché potrebbe essere messo in relazione alla morte di Diego Maradona. Da sempre il Santo patrono della città di Napoli è stato messo in strettissima relazione con la storia della città e del suo popolo. In alcuni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molti fedeli si stanno interrogando sul perché il Sangue di Sanquest’anno non si sia sciolto: ecco perché potrebbe essere messo in relazione alladi. Da sempre il Santo patrono della città di Napoli è stato messo in strettissima relazione con la storia della città e del suo popolo. In alcuni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - LaStampa : Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto - annatrieste : E niente, pure San Gennaro s'è rutt o cazz! ??????? - pat7331 : RT @UAAR_it: Stavolta il 'sangue' di san Gennaro non si è sciolto, il nostro invece ribolle per i privilegi che anche in tempo di crisi ven… - nevercube : @_yaoxi_ Non mi toccare San Gennaro (mi sono sorbito per anni il Sechseläuten a Zurigo, loro e quel cavolo di Böögg… -