San Gennaro, niente miracolo: il sangue non si è sciolto. Ma i fedeli sperano ancora (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Napoli non si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il miracolo è atteso nella giornata di oggi, ma quando l’ampolla con le reliquie del Martire patrono della città è stata estratta dalla cassaforte, il sangue era solido ed è tuttora non si è sciolto. Ad annunciare l’accaduto, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, che ha officiato la santa messa dall’altare maggiore della Cattedrale cittadina completamente deserta a causa delle norme anti Covid-19. Il miracolo di San Gennaro alla vigilia di Natale commemora il prodigioso intervento di San Gennaro che salvò Napoli da un’eruzione del Vesuvio, il 16 dicembre del 1631. Quello di dicembre, detto “il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Napoli non si è rinnovato il prodigio della liquefazione deldi San. Ilè atteso nella giornata di oggi, ma quando l’ampolla con le reliquie del Martire patrono della città è stata estratta dalla cassaforte, ilera solido ed è tuttora non si è. Ad annunciare l’accaduto, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella di Sandel Duomo di Napoli, che ha officiato la santa messa dall’altare maggiore della Cattedrale cittadina completamente deserta a causa delle norme anti Covid-19. Ildi Sanalla vigilia di Natale commemora il prodigioso intervento di Sanche salvò Napoli da un’eruzione del Vesuvio, il 16 dicembre del 1631. Quello di dicembre, detto “il ...

