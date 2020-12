Sampdoria, Quagliarella verso la panchina con il Verona: la situazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quagliarella si accomoderà in panchina durante il match del Bentegodi contro il Verona: a guidare l’attacco della Sampdoria sarà La Gumina La Sampdoria cambia punto di riferimento in attacco nel corso del match contro il Verona, in programma questa sera allo stadio Bentegodi e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Non sarà Fabio Quagliarella a guidare l’undici blucerchiato, bensì Antonino La Gumina. Il capitano osserverà un turno di riposo in vista dell’impegno casalingo di sabato con il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si accomoderà indurante il match del Bentegodi contro il: a guidare l’attacco dellasarà La Gumina Lacambia punto di riferimento in attacco nel corso del match contro il, in programma questa sera allo stadio Bentegodi e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Non sarà Fabioa guidare l’undici blucerchiato, bensì Antonino La Gumina. Il capitano osserverà un turno di riposo in vista dell’impegno casalingo di sabato con il Crotone. Leggi su Calcionews24.com

È questo l’ammonimento fatto dal tecnico della Sampdoria ai senatori della rosa, chiamati a dare il buon esempio per mantenere l’armonia all’interno dello spogliatoio. Calciatori esperti come Fabio ...

