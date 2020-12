Rita Rusic fa impazzire il web: toglie la pelliccia e rimane in intimo – VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rita Rusic fa impazzire i follower di Instagram con un post bollente che mostra il suo fisico perfetto ma anche delle curve da capogiro. Immagini che fanno il giro del web L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower di Instagram grazie alla sua bellezza ed estrema sensualità. A 60 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 dicembre 2020)fai follower di Instagram con un post bollente che mostra il suo fisico perfetto ma anche delle curve da capogiro. Immagini che fanno il giro del web L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower di Instagram grazie alla sua bellezza ed estrema sensualità. A 60 L'articolo proviene da Leggilo.org.

marco_r98 : Comunque sono nostalgico e chi é amante del trash sa. Vorrei un #GFVIP dove rinchiudete Antonella Elia con tutte le… - myunwittyself : @ansianellatesta Non so quest'anno come hanno fatto a renderlo così horror quello maschile, tanto che Tommaso porta… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #RitaRusic #ElisabettaGregoraci @Stash_theKOLORS ed @bettafranchi Alle 1… - MassoniSerafino : VITTORIO CECCHI GORI E RITA RUSIC - MassoniSerafino : RITA RUSIC E VITTORIO CECCHI GIORI -