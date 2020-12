Recensione Panasonic HZ1000 | sempre meglio ma sempre uguale

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In questo articolo vedremo ladel nuovissimo TV. Un TV appena arrivato nei negozi che apporta qualche miglioria ma rimane allo stesso tempo ancorato ad alcuni difetti storici del brandè riuscita per l’ennesima volta a creare un pannello 4K, OLED e HDR+ in grado di accontentare ogni palato rimanendo all’interno di un prezzo competitivo. Siamo ormai ben consci della qualità dei pannelli di questo storico marchio, nel tempo abbiamo imparato a conoscere i vari modelli che si vanno ad attestare nella fascia premium o in quella meno costosa. Grazie alle recensioni dei modelliTX-50GX810k, GZ1500 o del modello TX-55 HX940, per citarne alcuni, siamo riusciti a carpire ogni dettaglio di queste TV. Ma ora è il momento di parlare di questo modello 2020 ...