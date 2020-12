Napoli, Gattuso e l'espulsione di Insigne: 'Solo in Italia si espelle per un vai a cag...' (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se dici `fuck off´ in Inghilterra nessuno ti dice niente. Solo in Italia l'arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'ingli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se dici `fuck off´ in Inghilterra nessuno ti dice niente.inl'arbitro butta fuori il capitano delperché lo ...

sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore dell… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Domani sarà dura, voglio vedere un grande Napoli” ?? - Antonio98355395 : @pisto_gol Ma quale IRRIGUARDOSO!! Ma se l intera Terna juventina offende gli arbitri sempre!! Ma che dici ! IL NA… - calciomercatoit : #InterNapoli, la rabbia di #Gattuso per il rosso a #Insigne! - mufcesque : RT @Napoli_Report: ????Rino #Gattuso a @SkySport “Se in inglese dici fuck off in Inghilterra nessuno ti dice niente. Solo in Italia l'arbitro… -