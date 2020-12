Meglio un viaggio verso l’ignoto che un destino già segnato: la storia di Giuseppina Croci (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sentire oggi parlare di donne che scelgono di viaggiare in solitaria desta stupore e ammirazione. Qualcuno certo, vittima di un retaggio culturale stantio e obsoleto, tende a storcere ancora il naso ad immaginare le protagoniste dell’universo femminile ad affrontare un’avventura del genere, da sole. Certo è che tra l’800 e l’inizio del ‘900 questo doveva sembrare ancora più strano, soprattutto se gli spostamenti avvenivano da una parte all’altra del globo. Eppure Giuseppina Croci, al di là di ogni giudizio o perbenismo, lo ha fatto e questa è la storia del suo viaggio e del diario che scrisse in 37 giorni per arrivare in Cina. Giuseppina nasce a Castano Primo in provincia di Milano, figlia maggiore di 11 fratelli ai quali deve badare mentre il padre, un piccolo fabbricante di spazzole, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sentire oggi parlare di donne che scelgono di viaggiare in solitaria desta stupore e ammirazione. Qualcuno certo, vittima di un retaggio culturale stantio e obsoleto, tende a storcere ancora il naso ad immaginare le protagoniste dell’unifemminile ad affrontare un’avventura del genere, da sole. Certo è che tra l’800 e l’inizio del ‘900 questo doveva sembrare ancora più strano, soprattutto se gli spostamenti avvenivano da una parte all’altra del globo. Eppure, al di là di ogni giudizio o perbenismo, lo ha fatto e questa è ladel suoe del diario che scrisse in 37 giorni per arrivare in Cina.nasce a Castano Primo in provincia di Milano, figlia maggiore di 11 fratelli ai quali deve badare mentre il padre, un piccolo fabbricante di spazzole, ...

Ultime Notizie dalla rete : Meglio viaggio I prossimi viaggi? Ecco le destinazioni emergenti TGCOM Quelle capsule di caffè nate da un romantico viaggio in Italia

Finito il viaggio, nei laboratori svizzeri crea il prototipo di macchina ... processo produttivo e promuovere una gestione ambientale responsabile. Per ottenere il meglio dalle aree da cui arrivano i ...

Specialità culinarie regionali a portata di click: nasce Typicum, per un viaggio nell’Italia dei sapori

salerno, 16/12/2020 (informazione.it - comunicati stampa - economia) Lo shopping online è ormai un’attività entrata prepotentemente nel nostro quotidiano. Con gli anni, infatt ...

