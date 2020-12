McKennie | “La fiducia gioca un ruolo importante nel calcio Dobbiamo credere in noi stessi per ottenere i risultati che vogliamo”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Weston, centrocampista statunitense della Juventus, ha parlato così a Sky Sport poco prima della gara contro l’Atalanta, valida per la dodicesima giornata di Serie A:“Penso che arrivare da una vittoria in Champions League ci ha permesso di prenderein noi. Siamo una grande squadra piena ditori importanti, ma launsempre.Ce la mettiamo tutta durante la settimana perche”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gli basta avvertire la fiducia per riuscire a offrire il meglio ... ennesimo gesto atletico di Weston McKennie. Il texano è riuscito in meno di tre mesi di Juventus a conquistare il popolo bianconero, ...La Juventus di Pirlo sta diventando una squadra vera. La Vecchia Signora, dopo un inizio di stagione con qualche difficoltà, si sta finalmente esprimendo ad alti livelli ed ora – come possiamo vedere ...