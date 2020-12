Il più grande regalo che un nonno possa fare ai nipoti: il tenerissimo spot di Natale 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La sveglia ogni mattina alle 6.30 per mesi e l’allenamento di sollevamento pesi nascondono in realtà tutto l’amore e la tenerezza di un nonno per la nipotina. Un momento magico sognato e coltivato segretamente dall’uomo fino alla notte di Natale: è questo il contenuto di uno spot natalizio commissionato dall’azienda farmaceutica DocMorris, con sede nei Paesi Bassi. “Quest’anno il regalo più grande che possiamo farci è la salute”, si legge nella pagina ufficiale YouTube dell’azienda, che ha scelto di chiudere il suo spot con la seguente frase: “Affinché possiate prendervi cura di ciò che conta veramente nella vita: passare del tempo senza preoccupazioni con chi amate”. Un vero augurio per tutti noi dopo questo 2020 segnato dalla pandemia di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La sveglia ogni mattina alle 6.30 per mesi e l’allenamento di sollevamento pesi nascondono in realtà tutto l’amore e la tenerezza di unper lana. Un momento magico sognato e coltivato segretamente dall’uomo fino alla notte di: è questo il contenuto di unonatalizio commissionato dall’azienda farmaceutica DocMorris, con sede nei Paesi Bassi. “Quest’anno ilpiùche possiamo farci è la salute”, si legge nella pagina ufficiale YouTube dell’azienda, che ha scelto di chiudere il suocon la seguente frase: “Affinché possiate prendervi cura di ciò che conta veramente nella vita: passare del tempo senza preoccupazioni con chi amate”. Un vero augurio per tutti noi dopo questosegnato dalla pandemia di ...

