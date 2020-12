GF Vip, Tommaso Zorzi chiarisce con la sua amica Stefania Orlando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dopo ore ed ore passate ad ignorarsi, sono tornati a rivolgersi la parola. L’influencer che nel corso dell’ultima puntata aveva nominato la sua amica, in queste ore, ha avuto modo di scusarsi con lei. GF Vip, l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non poteva finire solo per una nomination L’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non poteva essere rovinata solamente per colpa di una nomination, ed infatti così non è stato. I due compagni d’avventura, dopo intere giornate passate ad ignorarsi, hanno deciso di chiarirsi con un confronto in giardino. Tommaso a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip,, dopo ore ed ore passate ad ignorarsi, sono tornati a rivolgersi la parola. L’influencer che nel corso dell’ultima puntata aveva nominato la sua, in queste ore, ha avuto modo di scusarsi con lei. GF Vip, l’amicizia tranon poteva finire solo per una nomination L’amicizia tranon poteva essere rovinata solamente per colpa di una nomination, ed infatti così non è stato. I due compagni d’avventura, dopo intere giornate passate ad ignorarsi, hanno deciso di chiarirsi con un confronto in giardino.a ...

BITCHYFit : Querelato da Tommaso Zorzi e odiato da Sonia Lorenzini: ecco chi Alfonso Signorini dovrebbe prendere al Grande Frat… - lillydessi : Gf Vip, Tommaso Zorzi rischia di uscire dopo la nomination a Stefania Orlando? I fan si dividono - Il Messaggero… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Stefania fa pace con Tommaso: 'Ti amo per quello che sei' - peppe844 : #GFVIP Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: 'Sei la persona più importante per me' - prettyplume_ : ama adesso che sei vip ti aspetta fitvia, ringrazia sempre e solo tommaso zorzi mi raccomando?????? -