Genoa-Milan, i convocati di Maran: tornano Criscito e Badelj (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Genoa affronta il Milan dopo la sconfitta subita a Marassi contro la Juventus. Maran ritrova due pedine importanti: tornano Criscito e Pandev Rolando Maran sorride perchè ritrova due pedine fondamentali del suo Genoa. Il tecnico rossoblu ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan: torna in difesa Domenico Criscito mentre si rivede Badelj a centrocampo. Da registrare però l’assenza di Goran Pandev: l’ex Inter salterà il suo personale derby con il Milan. Ecco la lista dei convocati. ??? Ecco l'elenco dei convocati per #GenoaMilan. ?? Qui il report della rifinitura ?? https://t.co/MN2AMssld8 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilaffronta ildopo la sconfitta subita a Marassi contro la Juventus.ritrova due pedine importanti:e Pandev Rolandosorride perchè ritrova due pedine fondamentali del suo. Il tecnico rossoblu ha diramato la lista deiper la sfida contro il: torna in difesa Domenicomentre si rivedea centrocampo. Da registrare però l’assenza di Goran Pandev: l’ex Inter salterà il suo personale derby con il. Ecco la lista dei. ??? Ecco l'elenco deiper #. ?? Qui il report della rifinitura ?? https://t.co/MN2AMssld8 ...

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - infoitsport : Genoa, Maran a rischio in caso di brutto ko contro il Milan. Pronto Ballardini - EmmeEmm_ : RT @DqvidMC: @EmmeEmm_ Genoa - Milan 1X Retwittate pure, ci sentiamo a partita finita - DqvidMC : @EmmeEmm_ Genoa - Milan 1X Retwittate pure, ci sentiamo a partita finita - battitomilan7 : RT @carmi_ne: Il 16 dicembre è, un po’ per convenzione, la data in cui ricorre la nascita del Milan. Casualità vuole che quest’anno ricorra… -