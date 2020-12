Ferragnez per il sociale. Fedez consegna 5000 euro a Milano ma piovono polemiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni continuano ad aiutare il paese: questa volta in consegna 5000 euro per le strade di Milano. Pochi giorni fa avevamo visto i Ferragnez a Palazzo Marino ricevere la rinomata onorificenza conferita dalla città di Milano, l’Ambrogino d’Oro, e ora il rapper milanese si è reso protagonista di un’altra iniziativa a sostegno L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)e Chiara Ferragni continuano ad aiutare il paese: questa volta inper le strade di. Pochi giorni fa avevamo visto ia Palazzo Marino ricevere la rinomata onorificenza conferita dalla città di, l’Ambrogino d’Oro, e ora il rapper milanese si è reso protagonista di un’altra iniziativa a sostegno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

souchak : @Lantidiplomatic Mai come la presa per il culo alla città di #Milano che @BeppeSala ha permesso con l'assegnazione… - Tamara_Lenis : @f0ggy_y @ylefsch @Ntonio71 Precedentemente i Ferragnez hanno donato prelevando dal conto di famiglia. Io li ho riv… - AzzurraLA93 : Ma che ce frega a noi se #conte ci rimette in #lockdown per Natale. L’importante per gli italiani è il grande frate… - its_benedetta : per un secondo ho creduto che Leone dicesse davvero il nome della sua sorellina, invece a quanto pare da Ferragnez… - not_Jaywilliams : @Coralieaddicted @noto_ignoto @Thelma02559007 Certo, non ho bisogno di essere il suo commercialista per sapere che… -