"Diceva che mangiavo m***a": gravi accuse di razzismo per l'ex Capitano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesco Totti sta preparando la querela nei confronti di Amaral dopo le pesanti accuse di razzismo lanciate dal calciatore brasiliano. Alexandre da Silva Mariano, in arte Amaral, è uscito dal tunnel dell'anonimato nei giorni scorsi con una pesante accusa di razzismo nei confronti di Francesco Totti. l'ex calciatore brasiliano, con un breve passato nella Fiorentina, ha dichiarato che l'ex Capitano della Roma lo avrebbe chiamato "Negro" ed ha pure aggiunto: "mi Diceva che io, nella favela, mangiavo la m…a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. 'Lui è il Capitano', disse. E io gli risposi 'ma che Capitano? Mi sta mancando col rispetto!'. Ero così nervoso ...

