Decreto Ristori approvato in Senato | ecco cosa cambia e le misure approvate

E' stato approvato in Senato nella serata del 15 dicembre il Decreto Ristori, con un maxi-emendamento su cui il governo ha posto la fiducia. Il provvedimento ha sostituito interamente il testo approvato precedentemente dalle Commissioni Bilancio e Finanze. L'ultimo step è ora atteso alla Camera, per l'approvazione definitiva e finale. Il Decreto approvato ha inglobato anche i decreti bis, ter e quater, per un valore complessivo di 19 miliardi nel 2020 e circa 8 miliardi nel 2021. Nello specifico sono stati inglobati: il Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149/2020); il Decreto Ristori Ter (D.L. 154/2020); il Decreto Ristori Quater (D.L. n. 157/2020).

