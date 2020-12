Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

(Di mercoledì 16 dicembre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA MILAN, INCONTRO CON L’AGENTE DI CALHANOGLU – È terminato in questi minuti l’incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu e la dirigenza rossonera. L’argomento? Caldissimo: il rinnovo del turco. L’offerta del Diavolo, ricordiamo, si assesta intorno ai 3-3,5 milioni di euro a stagione. La controparte invece ne richiede 6. Quello di oggi è stato il primo approccio faccia a faccia: nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi appuntamenti per trovare un definitivo punto d’incontro. ROMA, SI PUNTA IL RINNOVO DI IBANEZ – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la Roma sta già pensando di presentare un rinnovo di contratto a ...

Tra Juventus e Milan è lotta senza esclusione di colpi per il madridista Isco. Sarà lui il vero, grande colpo dell’inverno in Serie A e ognuna delle due contendenti proverà con ogni mezzo di soffiarlo ...Cinquantasette anni, fiorentino, Marco Baroni viene da un lungo percorso professionale, prima in serie C2 e C, e successivamente con la B, dove, nel campionato 2016-2017 è riuscito a portare il ...