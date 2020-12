Boateng: “Ronaldinho non aveva più voglia, ho imparato da Ibrahimovic” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILAN NEWS - Boateng, ex Milan oggi al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero, concentrandosi su due campioni. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILAN NEWS -, ex Milan oggi al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero, concentrandosi su due campioni. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Boateng: '#Ronaldinho non aveva più voglia, ho imparato da #Ibrahimovic' - #ACMilan - milansette : Boateng: 'Ronaldinho non aveva più voglia. Ibra? Ho imparato da lui' - sportli26181512 : Boateng: 'Ronaldinho non aveva più voglia. Ibra? Ho imparato da lui': Queste le parole di Boateng su Ibrahimovic: '… - DAZN_IT : Ibra un grandissimo professionista ?? Ronaldinho non aveva più voglia ????? Linea Diletta Extra - 'Boateng, gli extr… - Zaffo97 : @SoldatoDoc @JimDebaser @farted94 Boateng quell’anno non fece quasi mai il trq. Cassano sostituì ronaldinho -