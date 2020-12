Amazon, l'ex moglie di Bezos dona 3,5 miliardi di euro in beneficenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MacKenzie Scott , ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bexos , ha donato in quattro mesi 4.158.500.000 (quattro miliardi, 158 milioni e mezzo) di dollari (in euro 3 miliardi e mezzo) a 384 enti e organizzazioni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MacKenzie Scott , exdel fondatore diJeff Bexos , hato in quattro mesi 4.158.500.000 (quattro, 158 milioni e mezzo) di dollari (ine mezzo) a 384 enti e organizzazioni...

