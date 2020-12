A casa tua non c’è la fibra? Sfrutta il 5G di Fastweb per navigare a 1GB/s (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fastweb lancia NeXXt, la nuova tecnologia che Sfrutta il 5g per portare la fibra dove non arriva. I dettagli e i comuni raggiunti Antenna 5GGrossa novità per velocizzare la connessione di migliaia di italiani. Non è un mistero infatti che il nostro paese abbia ancora molte carenze in questo senso: tantissimi comuni ancora non sono coperti dalla fibra e la velocità di download e upload è quasi insostenibile. Da oggi però, oltre alle classiche connessioni che Sfruttano i cavi sottotraccia, sarà possibile utilizzare la connessione FWA (fixed wireless access) di Fastweb per navigare fino a 1 GB al secondo in download. In poche parole, si sfrutteranno le antenne dei cellulari più moderne, quelle connesse in 5G, per portare la fibra nelle città che al ... Leggi su instanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)lancia NeXXt, la nuova tecnologia cheil 5g per portare ladove non arriva. I dettagli e i comuni raggiunti Antenna 5GGrossa novità per velocizzare la connessione di migliaia di italiani. Non è un mistero infatti che il nostro paese abbia ancora molte carenze in questo senso: tantissimi comuni ancora non sono coperti dallae la velocità di download e upload è quasi insostenibile. Da oggi però, oltre alle classiche connessioni cheno i cavi sottotraccia, sarà possibile utilizzare la connessione FWA (fixed wireless access) diperfino a 1 GB al secondo in download. In poche parole, si sfrutteranno le antenne dei cellulari più moderne, quelle connesse in 5G, per portare lanelle città che al ...

AlfioMontalbano : @MatteoRichetti Il boss va sbattuto in galera, ma speculare su una misura che permette a innumerevoli famiglie di a… - matitesbagliate : RT @__EthelByrond__: Questa cosa che Leonardo si voglia comprare casa mi sta lievemente offendendo. Cosa vuoi dire che non stai bene a casa… - alycecappellaio : RT @__EthelByrond__: Questa cosa che Leonardo si voglia comprare casa mi sta lievemente offendendo. Cosa vuoi dire che non stai bene a casa… - Affittoprotetto : Vuoi essere indipendente ? Ecco la tua Casa - - Ukraine200000 : RT @Armaduc4: “Chiudo gli occhi e faccio buio dentro me E la mia mente è come il treno delle sei Con cui ritorna a casa la tua cara immagin… -

Ultime Notizie dalla rete : casa tua Chiuso fuori casa? Non chiamare i vigili del fuoco! VareseNoi.it Cercare casa: perché fidarsi del colpo di fulmine

Finalmente ce l’hai fatta, hai messo da parte il gruzzolo che ti serviva per acquistare casa e puoi finalmente metterti alla ricerca dell’abitazione perfetta per le tue esigenze. Qui, però, accade l’ ...

Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti dal 16 al 22 dicembre

Prosegue la programmazione di dicembre di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, in streaming alle 21:00 sulla propria pagina Facebook per i ...

Finalmente ce l’hai fatta, hai messo da parte il gruzzolo che ti serviva per acquistare casa e puoi finalmente metterti alla ricerca dell’abitazione perfetta per le tue esigenze. Qui, però, accade l’ ...Prosegue la programmazione di dicembre di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, in streaming alle 21:00 sulla propria pagina Facebook per i ...