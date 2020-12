Violento pestaggio a Fondi: arrestati i sei indiani che avevano aggredito due loro connazionali (Di martedì 15 dicembre 2020) La polizia di Stato questa mattina ha arrestato i sei indiani che aggredirono due persone lo scorso 30 settembre. I due indiani aggrediti a Fondi riportarono serie ferite alla testa, al viso e fratture multiple agli arti. I poliziotti del Commissariato di P.S. Fondi (LT) stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, nei confronti di sei cittadini indiani. Gli imputati, regolari sul territorio nazionale, sono indagati, in concorso tra loro, del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi e dall’aver agito in più persone riunite. Leggi anche: Rissa al Pincio, la procura chiude l’indagine: gli antefatti e gli arresti Le indagini e i fatti di settembre I poliziotti, coordinati dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) La polizia di Stato questa mattina ha arrestato i seiche aggredirono due persone lo scorso 30 settembre. I dueaggrediti ariportarono serie ferite alla testa, al viso e fratture multiple agli arti. I poliziotti del Commissariato di P.S.(LT) stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, nei confronti di sei cittadini. Gli imputati, regolari sul territorio nazionale, sono indagati, in concorso tra, del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi e dall’aver agito in più persone riunite. Leggi anche: Rissa al Pincio, la procura chiude l’indagine: gli antefatti e gli arresti Le indagini e i fatti di settembre I poliziotti, coordinati dal ...

