Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio agenzia Europea per i medicinali si riunirà il 21 dicembre per decidere sul vaccino pfizer biontech potrebbero quindi diventare più stretti i tempi per l’approvazione l’agenzia punterebbe Infatti ad un via libera al vaccino già prima di Natale secondo i tempi annunciati D’Alema l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre Bild on-line parla del 23 dicembre come data probabile pfizer sta valutando vari altri siti produttivi già esistenti in Europa e negli Stati Uniti adeguati e rafforzare la produzione del vaccino Al momento sono attivi per il nuovo vaccino 4 di produzione pfizer 3 negli Stati Uniti ed uno in Belgio ai quali si aggiungono i siti di biontek il governo sta remando in un’unica direzione per il rilancio economico del ...