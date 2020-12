UE | nuove regole per giganti del web | multe fino al 10% del fatturato

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le piattaforme online che raggiungono più del 10% della popolazione dell’UE (45 milioni di utenti) dovranno fare di più per rimuovere i contenuti illegali e dannosi, essere più trasparenti sulle pubblicità sulle loro piattaforme e sui parametri utilizzati dai loro algoritmi per classificare prodotti e servizi. Questa è soltanto una delle novità del Digital Services Act e del Digital Markets Act, due nuovi provvedimenti presentati oggi dalla Commissione europea per limitare lo strapotere di social network edella tecnologia. Lenorme, che dovranno essere discusse dal Parlamento europeo e dai singoli Paesi, hanno l’obiettivo di proteggere meglio i consumatori ei loro diritti online e di creare mercati digitali più equi e aperti anche per le piccole aziende e le start-up. Le aziende che non le rispettano potrebbero incorrere in ...