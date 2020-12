Troppi morti e terrore terza ondata | parla Mattarella | “serve sforzo collettivo”

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Governo deciderà a ore sulle restrizioni durante le feste natalizie, vogliono scongiurare ladi coronavirus. I nuovi positivi non crescono più ma si attestano ancora sui dodicimila in 24 ore: tanti. E soprattutto sono ancora tanti i decessi che anche ieri hanno sfiorato i cinquecento in sole 24 ore. Il Governo ha ilche possa scoppiare unadi Covid a gennaio e quindi che il Paese possa di nuovo fermarsi, o meglio, che non possa rinascere dalle ceneri del secondo attacco di coronavirus. Entro domani, mercoledì 16 dicembre, verranno annunciate le nuove restrizioni anti assembramenti in concomitanza con le festività natalizie. Si delinea una zona arancione per tutta l’Italia ma c’è ancora il rischio concreto che possa essere rossa per tutti. ...