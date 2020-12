Serie A, Benevento-Lazio: Immobile in campo dal 1?, esordio per Escalante. Le formazioni ufficiali (Di martedì 15 dicembre 2020) Manca sempre meno a Benevento-Lazio.E' tutto pronto al "Vigorito" dove, questa sera, i fratelli Inzaghi si affronteranno rispettivamente con Benevento e Lazio. I biancocelesti recuperano Luis Alberto e lanciano Escalante in regia dal 1'. In campo anche Immobile. Giallorossi con Insigne sulla trequarti e Ionita a centrocampo.Di seguito, le formazioni ufficiali:Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. InzaghiLazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Manca sempre meno a.E' tutto pronto al "Vigorito" dove, questa sera, i fratelli Inzaghi si affronteranno rispettivamente con. I biancocelesti recuperano Luis Alberto e lancianoin regia dal 1'. Inanche. Giallorossi con Insigne sulla trequarti e Ionita a centro.Di seguito, le(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic,, Luis Alberto, Marusic;, Correa. All. S. Inzaghi

