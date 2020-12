SANGALLI SPA | NEL 2020 AUMENTANO FATTURATO E PERSONALE CONFERMA PER GLI INVESTIMENTI IN R&S

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza Covid—19 non hanno fermato l’azienda di Mapello, dal 1979 in prima linea nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture. Con un incremento del 20% delle risorse umane e del 25% delrispetto al 2019, l’impresa guarda al futuro in modo proattivo. “Un anno in salita, in cui le sfide si sono alternate alle complessità di gestione di una condizione eccezionale. L’emergenza legata al Covid -19, con le regole di distanziamento sociale e conseguenti nuove modalità operative, ha rappresentato uno tsunami che ci ha portato a rivedere paradigmi lavorativi consolidati, aprendo la strada a nuove prospettive”, commenta così Marco, titolare diSPA, l’annoper ...