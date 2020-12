Milan, con Theo Hernandez sempre più in alto in Serie A (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

AntoVitiello : È un #Milan che non muore mai! Pure in una serata stregata i rossoneri riescono a trovare il pareggio nel finale. D… - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - ZZiliani : Il #Papu Gomez se ne andrà a gennaio. E avendo tre figli (qui con la maglia del Napoli regalata loro da Petagna) ch… - KunGrax : RT @AttilioMalena: El #PapuGomez pronto a rimanere in Italia: il suo entourage al lavoro per una nuova sistemazione, #Milan e #Roma alla fi… - sportli26181512 : Hauge, il Milan e le parole di Haaland: 'Bel club, Jens è davvero forte'. E il suo valore sul mercato...: Il Milan… -