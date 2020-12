Maria Teresa Ruta in nomination per la 15esima volta. Per lei arriva una sorpresa… (Di martedì 15 dicembre 2020) La giornalista questi giorni ha vissuto momenti di solitudine nella casa del Grande Fratello Vip Durante la puntata anche Maria Teresa Ruta è stata tra i protagonisti. All’inizio del Grande Fratello è quasi sempre finita in nomination, ma è stata sempre salvata dal pubblico, che la apprezza molto per le sue qualità. Ieri però si è verificato un cambiamento. Tra la Ruta e Pretelli, il vip salvato dal pubblico è stato proprio Pierpaolo. Quindi Maria Teresa, come da regolamento, è finita in nomination. Con lei anche Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis. Alfonso Signorini ha voluto parlare di questi momenti no della Ruta, mostrando delle clip che la riguardavano sulla sua settimana trascorsa nella casa. La giornalista ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) La giornalista questi giorni ha vissuto momenti di solitudine nella casa del Grande Fratello Vip Durante la puntata ancheè stata tra i protagonisti. All’inizio del Grande Fratello è quasi sempre finita in, ma è stata sempre salvata dal pubblico, che la apprezza molto per le sue qualità. Ieri però si è verificato un cambiamento. Tra lae Pretelli, il vip salvato dal pubblico è stato proprio Pierpaolo. Quindi, come da regolamento, è finita in. Con lei anche Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis. Alfonso Signorini ha voluto parlare di questi momenti no della, mostrando delle clip che la riguardavano sulla sua settimana trascorsa nella casa. La giornalista ha ...

OfficialASRoma : ?? #ASR27 x Romanisti da una vita ???? Vi presentiamo Maria Teresa, tifosa romanista di 92 anni, vincitrice del cont… - GrandeFratello : Maria Teresa vive un momento di crisi che la fa scoppiare a piangere: il motivo del malessere è che si sente esclus… - GrandeFratello : 'Posso vederti tutti i giorni' ?? Questa è la vicinanza che conta, Maria Teresa. Fatti forza e vai sempre avanti.… - RutaAllTheWay : Maria Teresa che continua a non capire la nomination di Tommaso proprio per il rapporto che hanno lui e Stefania a… - loquin055 : Zelletta e Maria Teresa in confessionale grazie #rosmello -