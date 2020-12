Lo sconcerto dei dati; indice di positività sceso a 9 | 1% e il durissimo dato sui decessi | 846

(Di martedì 15 dicembre 2020) Lieve aumento dei casi di nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.844, rispetto ai 12.030 di ieri, a fronte di quasi 60mila tamponi in più: 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri. ...

LaNotPontina : La Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con stupore e sconcerto prende… - LaNotPontina : La Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con stupore e sconcerto prende… - amato_annarita : #VaccinoAntiCovid #COVID?19 #Arcuri #uls #unionelavoratorisanità #diritti dei #lavoratori #sindacato della #Sanità… - glarizza59 : RT @FitCisl: #13dicembre Apprendiamo con sconcerto dai media che sarebbero emerse posizioni politiche del @MEF_GOV contrarie al rifinanziam… - Frances80173177 : RT @FitCisl: #13dicembre Apprendiamo con sconcerto dai media che sarebbero emerse posizioni politiche del @MEF_GOV contrarie al rifinanziam… -

Ultime Notizie dalla rete : sconcerto dei

TGR – Rai

Momento di sconcerto per la regina Máxima dei Paesi Bassi, durante una diretta Zoom con cento donne imprenditrici. Mentre la conduttrice illustra la sessione, un commento "improprio" risuona in un mom ...Contua a generare sconcerto e perplessità quanto successo in occasione della consegna (in realtà mai avvenuta) da parte di Valerio Staffelli del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia al ballerino Robert ...