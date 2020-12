Lo Monaco: “Conosco Papu Gomez. Se è andato fuori di testa, non immagino cosa debba essere accaduto con Gasperini” (Di martedì 15 dicembre 2020) Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania e attuale consigliere federale Figc, ha parlato a lungo del Papu Gomez sia in ottica mercato sia, soprattutto, relativamente all'attuale vicenda che lo vede in rotta con il tecnico Gasperini e quindi con la società Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dirigente ha detto la sua senza giri di parole.Lo Monaco: dal mercato alla vicenda Papu Gomezcaption id="attachment 1029875" align="alignnone" width="594" Papu Gomez Atalanta (Getty Images)/captionSul rapporto con l'Atalanta e con Bergamo: "A Bergamo incide molto allenatore, ma anche Luca Percassi. Conosco Papu, parliamo di un ragazzo capace di fare cose strane. Mi viene difficile immaginare che ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Pietro Lo, ex ad del Catania e attuale consigliere federale Figc, ha parlato a lungo delsia in ottica mercato sia, soprattutto, relativamente all'attuale vicenda che lo vede in rotta con il tecnicoe quindi con la società Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dirigente ha detto la sua senza giri di parole.Lo: dal mercato alla vicendacaption id="attachment 1029875" align="alignnone" width="594"Atalanta (Getty Images)/captionSul rapporto con l'Atalanta e con Bergamo: "A Bergamo incide molto allenatore, ma anche Luca Percassi., parliamo di un ragazzo capace di fare cose strane. Mi viene difficile immaginare che ...

ItaSportPress : Lo Monaco: 'Conosco Papu Gomez. Se è andato fuori di testa, non immagino cosa debba essere accaduto con Gasperini'… - ilnapolionline : Lo Monaco: 'Il Granada è buona squadra ma il Napoli ha un potenziale più alto. Gomez? Lo conosco, non posso immagin… - emptygodd : io conosco bagern monaco, monaco di baviera, monaco di montecarlo - Amookeena : Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo del Catania e ex proprietario del Messina Conosco il figlio che mi chiamava a… - Alanganico : @RiganteLeonardo @CBises @CarloCalenda Qua al nord dove abito e a Monaco dove vado per motivi di lavoro siamo avant… -