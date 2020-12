Inter, Conte e gli infortunati: «Sanchez out, non rischierò Vidal» (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato degli infortunati in vista della partita contro il Napoli Antonio Conte, allenatore dell’Inter, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli ha fatto anche il punto sugli infortunati. «Sanchez a Cagliari è uscito con un problema all’adduttore e difficilmente sarà recuperabile. Vidal sta lavorando bene ed è in fase di recupero, ma domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Su Hakimi oggi faremo delle valutazioni, dei tre è quello che può esserci con più probabilità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonioha parlato degliin vista della partita contro il Napoli Antonio, allenatore dell’, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli ha fatto anche il punto sugli. «a Cagliari è uscito con un problema all’adduttore e difficilmente sarà recuperabile.sta lavorando bene ed è in fase di recupero, ma domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Su Hakimi oggi faremo delle valutazioni, dei tre è quello che può esserci con più probabilità». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non era facile rimanere lucidi, ci abbiamo creduto fino in fondo' ??? Il pensiero di Antonio… - puro_interismo : #Gomez all'Inter, sotto le mani di #Conte sarebbe sprecato, come #Eriksen. Se avessimo un altro allenatore, lo pren… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Conte: '#Inter obbligata allo scudetto? Mi fa sorridere, da nove anni vince sempre la stessa' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Moduli, scelte e... Così Conte ridisegna l’Inter e vede la vetta La Gazzetta dello Sport Calciomercato Milan – Idea a sorpresa per l’attacco | Lo manda Conte

Il Milan non punta fortemente ad un vice-Ibrahimovic per gennaio, ma potrebbe approfittare di alcune situazioni favorevoli. Calcio: Conte, vincere scontro diretto fa sentire più forti

Magari poi ne vince una per distacco. Psicologicamente vincere gli scontri diretti ti fa sentire più forte": e' il pensiero dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro ... Il Milan non punta fortemente ad un vice-Ibrahimovic per gennaio, ma potrebbe approfittare di alcune situazioni favorevoli.Magari poi ne vince una per distacco. Psicologicamente vincere gli scontri diretti ti fa sentire più forte": e' il pensiero dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro ...