Ingoia la batteria di un telecomando mentre gioca | bambino di 8 anni si brucia l’esofago

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 15 dicembre 2020)ladi un. Ha rischiato di morire per via di unatava: Lucas,inglese di 8, è fortunato ad essersela cavata con poco. Una piccola porzione delè stata danneggiata dalla pila, ma per guarire non avrà bisogno di un’operazione chirurgica. I genitori chiedono di fare attenzione ai bambini soprattutto nel periodo natalizio. Avevato ladi unche avrebbe potuto ucciderlo. Subito dopo aver ingerito la, Luca Brookes, uninglese di 8, aveva iniziato ad ...