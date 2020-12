Il diffusore di aromi | luci e suoni che favorisce sonno e concentrazione

Leggi su wired

(Di martedì 15 dicembre 2020) Stimola l’olfatto, la vista e l’udito favorendo, in base alle esigenze, la produttività o il relax e già per questo Aromeo Sense è unmultisensoriale che potrebbe aiutare chiunque. Dotato di tre modalità, Focus, Relax e, sfrutta varie combinazioni di oli essenziali,colorate enaturale per stimolare i sensi. Premendo il pulsante per la funzione che si desidera, il dispositivo rilascia l’aroma collegato, per esempio al gusto di agrumi quando ci si sveglia, ma anche musica e giochi di luce in linea con la sensazione del momento. Così concorre ad aumentare laquando ci si appresta a lavorare o studiare, come pure agevola meditazione ed esercizi di respirazione quando si desidera rilassarsi. IlAromeo Sense (credit andreaponti.com)Il ...