Il Cts ‘gela’ il Natale e indica | “Per le feste aumentare le restrizioni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa lunga riunione ha partorito un’zione importante. Il comitato tecnico scientifico ritiene che il governo debba attuare nuovi provvedimenti finalizzati all’inasprimento delle misure utilizzando quanto previsto per le zone rosse e arancioni. Gli esponenti del Cts hanno diramato un documento fondato su tre punti cruciali: potenziamento dei meccanismi di controllo delle norme in vigore con un impiego ‘massivo’ di forze dell’ordine; raccomandazione massima ad evitare assembramenti incontrollati di persone sia nei luoghi aperti al pubblico che a domicilio; zone rosse o arancioni da sabato 20 dicembre. E’ in particolare quest’ultimo punto a sancire la novità più importante, perché di fatto gli esperti sconsigliano al governo quanto ipotizzato nelle scorse ore, ovvero un passaggio dell’intero Paese in zona gialla. Tutto questo è derivante da ...