Il Collegio, intervista esclusiva a Davide Vavalà: "Una collegiale mi ha rubato il Cuore" (Di martedì 15 dicembre 2020) Davide Vavalà, protagonista della quinta edizione de Il Collegio, si racconta in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it Leggi su comingsoon (Di martedì 15 dicembre 2020), protagonista della quinta edizione de Il, si racconta in un'a Comingsoon.it

junews24com : Ricorso Juve-Napoli, Malagò: «Sì, questo sarebbe lo scenario ideale» - - avvmax70 : HACKtheDOC - Intervista a Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la presentazione dei dati personali… - zazoomblog : Il Collegio intervista esclusiva a Maria Teresa Cristini: Sui Social sto ricevendo Insulti e Minacce ma... -… - fanpage : “Esperienza irripetibile, dovevo essere severo a tutti i costi, la sera tornavo in camera e ridevo per mezz’ora”. L… - AndreaParre87 : A proposito di #ilcollegio , l'intervista di oggi è a Massimo Sabet, il sorvegliante di questa edizione, che mi ha… -