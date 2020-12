Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nomina a sorpresa Stefania Orlando. Il confronto tra i due dopo la puntata (Di martedì 15 dicembre 2020) Al “Grande Fratello Vip”, a sorpresa, Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando. I due sono stati protagonisti di un confronto chiarificatore subito dopo la puntata. Colpo di scena al “Grande Fratello Vip”. A sorpresa, durante la puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando, sua Grande L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 15 dicembre 2020) Al “Vip”, ahato. I due sono stati protagonisti di unchiarificatore subitola. Colpo di scena al “Vip”. A, durante ladi ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini,hato, suaL'articolo NewNotizie.it.

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Sa_Phi : IL GRANDE FRATELLO E LA REALTÀ, SONO DUE COSE DIVERSE. #gfvip - aquiver_effe : RT @VinooRosso: fate come volete ma io se guardo un reality come il grande fratello voglio vedere nomination come quelle di tommaso, non co… -