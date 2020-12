GF VIP 5 | Zorzi ‘chiagne e fotte’ | prima nomina l’amica Stefania poi «mi sento una m*rda» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 dicembre 2020)Orlando e Tommaso(US Endemol Shine) “Anche i grandi amori possono finire“. E’ bastata questa piccola frase diOrlando a scatenare l’ira del permaloso Tommaso. Quest’ultimo, nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, ha infatti deciso dire la coinquilina per quell’uscita poco felice, che in realtà era già stata oggetto di chiarimento nel pomeriggio, pronunciata al culmine di una discussione dove il venticinquenne aveva preso le difese di Samantha De Grenet. Un voto che ha perplesso, che ha reagito piangendo alla pugnalata di. Appena si è reso conto di essere finito intion insieme a Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, Tommaso si è rallegrato della ...