GF Vip 5 | il web in rivolta contro Sonia Lorenzini | il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 15 dicembre 2020) A distanza di pochissimi giorni dall’entrata al Grande Fratello Vip,, pare essere al centro dell’attenzione, questa volta non per discussioni o litigi, ma per il suo outfit. La web influencer è stata, infatti, presa di mira dagli utenti del web che l’hanno criticata per la sua scarsa originalità, commentando la scelta dei suoi vestiti in maniera molto chiara. Ecco cos’hanno scritto alcuni utenti. News GF Vip,e Tommaso Zorzi, lite senza fine? Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre 2020, Alfonso Signorini ha fatto luce sulle discussioni avvenute tra Tommaso Zorzi e. I due ragazzi avevano un conto in sospeso e, una volta entrata nella Casa, la web influencer è apparsa sin da subito pronta a battibeccare con il ...