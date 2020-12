GELO siberiano è determina il freddo da Record (Di martedì 15 dicembre 2020) GELO della Siberia ha un ruolo primario nei rigidi inverni.Tanti, tantissimi appassionati del meteo arrivato dicembre sperano nel super Inverno. Se non super, visto che qui da noi è difficile sperare in certe situazioni, avere un “Inverno normal one” sarebbe già un risultato epico. Viste le premesse, con un dicembre che sembra voler seguire – sinora lo ha fatto – una strada totalmente opposto ad appena un anno fa, perché non sperare in qualcosa di buono? E’ vero, per sperare in determinati eventi dobbiamo fare i conti con quanto sta avvenendo e avverrà nei piani più alti dell’atmosfera. In stratosfera, infatti, il Vortice Polare ha sempre le “solite” caratteristiche di 12 mesi or sono: è fortissimo. Attenzione però, perché quest’anno stanno succedendo anche altre cose. In un paio di articoli di una settimana fa abbiamo menzionato la Siberia e lo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 15 dicembre 2020)della Siberia ha un ruolo primario nei rigidi inverni.Tanti, tantissimi appassionati del meteo arrivato dicembre sperano nel super Inverno. Se non super, visto che qui da noi è difficile sperare in certe situazioni, avere un “Inverno normal one” sarebbe già un risultato epico. Viste le premesse, con un dicembre che sembra voler seguire – sinora lo ha fatto – una strada totalmente opposto ad appena un anno fa, perché non sperare in qualcosa di buono? E’ vero, per sperare inti eventi dobbiamo fare i conti con quanto sta avvenendo e avverrà nei piani più alti dell’atmosfera. In stratosfera, infatti, il Vortice Polare ha sempre le “solite” caratteristiche di 12 mesi or sono: è fortissimo. Attenzione però, perché quest’anno stanno succedendo anche altre cose. In un paio di articoli di una settimana fa abbiamo menzionato la Siberia e lo ...

Ne abbiamo già parlato, chiaramente si tratta di proiezioni stagionali e siamo qui a discuterne con voi consapevoli del fatto che le variabili in gioco come sempre sono innumerevoli e in quanto tali p ...