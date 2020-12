Fabio Volo si scaglia contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” “Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”. Fabio Volo, durante la sua trasmissione radiofonica Il Volo del mattino, attacca Fedez che qualche sera fa a bordo della sua Lamborghini e in diretta sul suo canale Twitch ha regalato 5 mila euro a cinque persone (sconosciute) in difficoltà per il Covid. Fondi raccolti grazie alla generosità dei suoi fan. Il gesto di Fedez ha scatenato diverse critiche alla quali si è ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020): “Lasi fa in” “Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”., durante la sua trasmissione radiofonica Ildel mattino, attaccache qualche sera fa a bordo della sua Lamborghini e in diretta sul suo canale Twitch ha regalato 5 mila euro a cinque persone (sconosciute) in difficoltà per il Covid. Fondi raccolti grazie alla generosità dei suoi fan. Il gesto diha scatenato diverse critiche alla quali si è ...

Fabio Volo ha avuto da ridire sull'ultimo gesto di beneficenza organizzato da Fedez e da lui raccontato attraverso i social.