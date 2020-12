Draghi | ' Debito ma per investimenti a valore elevato Aumenteranno i crediti deteriorati'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un monito all'Italia sull'uso dei fondi europei, i 209 miliardi del Recovery Fund, arriva oggi dall'ex presidente della Bce Mario. Spenderli bene, senza sprecarli, dice in sostanza, con ...

brulaus : RT @federicofubini: Mario Draghi ha parlato con @corriere e un ristretto numero di media internazionali: 'Ogni progetto del Recovery Fund d… - zampemo : RT @federicofubini: Mario Draghi ha parlato con @corriere e un ristretto numero di media internazionali: 'Ogni progetto del Recovery Fund d… - martinapennisi : RT @federicofubini: Mario Draghi ha parlato con @corriere e un ristretto numero di media internazionali: 'Ogni progetto del Recovery Fund d… - giuliocolecchia : RT @federicofubini: Mario Draghi ha parlato con @corriere e un ristretto numero di media internazionali: 'Ogni progetto del Recovery Fund d… - a_dicone : RT @federicofubini: Mario Draghi ha parlato con @corriere e un ristretto numero di media internazionali: 'Ogni progetto del Recovery Fund d… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Debito

LEGGI ANCHE: A rischio l’economia senza i cenoni natalizi: “In fumo 5 miliardi” A questo punto Draghi parla del Recovery fund. “La sostenibilità del debito pubblico – dice – verrà giudicata anche da ...Siamo in un momento di grave crisi economica, per ora abbiamo le spalle coperte dagli aiuti di Stato ma, poi potrebbe emergere una realtà molto più preoccupante di quanto possiamo stimare per il momen ...