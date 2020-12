‘Donne al timone per ripresa del Paese’ | ricerca dell’Osservatorio 4 Manager

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Si è svolto oggi l’evento Nuovi Orizzonti Manageriali Donne al Timone per la Ripresa del Paese, organizzato da 4.Manager con la partecipazione di Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, Francesca Mariotti Direttore Generale di Confindustria, Maurizio Stirpe, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali, Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources Organization & PFM di SNAM. All’evento, trasmesso in streaming su 4manager.org, sono intervenute Elena Bonetti, Ministra delle Pari Opportunità e Famiglia e Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. E’ quanto fa sapere in una nota 4manager, che nel corso dell’evento ha presentato i risultati “di un ampio studio sulle politiche di uguaglianza di genere sulla leadership femminile, realizzato dall’Osservatorio mercato del Lavoro e competenze manageriali, attingendo a fonti diverse, tra cui i dati messi a disposizione dalla Community Think4WomenManagerNetwork e da 1.336 imprese italiane, in relazione all’invio dei rapporti periodici sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2018-2019 e l’analisi degli strumenti di comunicazione digitale di 10.000 imprese e per l’analisi delle best pratice aziendali di 640 imprese, di cui 500 sono aderenti alla Carta per le Pari Opportunità”. LA COMMUNITY THINK4WOMENMANAGERNETWORK