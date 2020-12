Covid, cala il numero dei positivi a Bacoli: ma ci sono due decessi (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – cala il numero dei positivi al coronavirus a Bacoli, comune dell’area flegrea, ma si registrano anche due decessi. Attualmente i contagiati in città sono 133, ma il Covid continua a mietere vittime. “Non c’è da tirare alcun sospiro di sollievo” ha spiegato il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione. “Abbracciamo le loro famiglie, i loro cari, che stanno vivendo questo profondo dolore – scrive il sindaco dopo aver comunicato il decesso di altri due cittadini -. Una sofferenza acuita dalla lontananza, dall’impossibilità di poter stare accanto al proprio nonno o alla propria mamma, che lotta tra la vita e la morte. A lasciarci sono casalinghe. A morire sono grandi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –ildeial coronavirus a, comune dell’area flegrea, ma si registrano anche due. Attualmente i contagiati in città133, ma ilcontinua a mietere vittime. “Non c’è da tirare alcun sospiro di sollievo” ha spiegato il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione. “Abbracciamo le loro famiglie, i loro cari, che stanno vivendo questo profondo dolore – scrive il sindaco dopo aver comunicato il decesso di altri due cittadini -. Una sofferenza acuita dalla lontananza, dall’impossibilità di poter stare accanto al proprio nonno o alla propria mamma, che lotta tra la vita e la morte. A lasciarcicasalinghe. A moriregrandi ...

