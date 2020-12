Calcioscommesse: reato prescritto per Beppe Signori (Di martedì 15 dicembre 2020) Archiviato il caso che riguardava Signori ed altre 4 persone indagate. L’ex bomber si sfoga sulla caduta delle accuse. Caso definitivamente chiuso dal Tribunale di Cremona, Beppe Signori è innocente! A più di nove anni dall’apertura del caso Calcioscommesse che ha macchiato inevitabilmente una carriera da campione come quella di Signori, la sentenza definitiva come caso prescritto che ha archiviato il caso per l’ex bomber di Lazio, Sampdoria e Bologna, nonché della Nazionale, più altri quattro imputati. Insieme a Signori sono infatti stati assolti anche l’ex calciatore serbo Almir Gegic, all’ex capitano del Bari Antonio Bellavista, all’ex portiere della Cremonese Marco Paoloni e al corriere Valerio Giosafatte. Signori è stato però ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Archiviato il caso che riguardavaed altre 4 persone indagate. L’ex bomber si sfoga sulla caduta delle accuse. Caso definitivamente chiuso dal Tribunale di Cremona,è innocente! A più di nove anni dall’apertura del casoche ha macchiato inevitabilmente una carriera da campione come quella di, la sentenza definitiva come casoche ha archiviato il caso per l’ex bomber di Lazio, Sampdoria e Bologna, nonché della Nazionale, più altri quattro imputati. Insieme asono infatti stati assolti anche l’ex calciatore serbo Almir Gegic, all’ex capitano del Bari Antonio Bellavista, all’ex portiere della Cremonese Marco Paoloni e al corriere Valerio Giosafatte.è stato però ...

