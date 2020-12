Brasile, Tim con Telefonica e Claro conquista Oi: vale 2,7 mld (Di martedì 15 dicembre 2020) Tim Brasil, la controllata del gruppo Tim, si aggiudica con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Un'operazione che vale complessivamente 16,5 miliardi di reais (circa 2,7 miliardi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Tim Brasil, la controllata del gruppo Tim, si aggiudica conBrasil ele attività mobili di Oi. Un'operazione checomplessivamente 16,5 miliardi di reais (circa 2,7 miliardi di ...

phoenixfenice0 : @shiverselena @LuBlue94 Ma anche in Brasile hanno la tim - antonella_cip : @LaPortaRossaGF @GrandeFratello Tu genio non sai che TIM o Vodafone di fianco hanno la sigla della loro nazione I=… - phoenixfenice0 : @antonella_cip @LaPortaRossaGF @GrandeFratello Tim c è anche in Brasile. - LaPortaRossaGF : @antonella_cip @GrandeFratello Tu intelligente che non sai neanche che Tim e altri operatori sono anche in Brasile e in altri paesi - setteBIT : Tim Cook si congratula con gli studenti della Apple Developer Academy di Brasile ed Indonesia (dimenticandosi dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Tim Brasile, Tim con Telefonica e Claro conquista Oi: vale 2,7 mld TGCOM TIM, TIM Brasil si aggiudica le attività mobili di Oi

(Teleborsa) - TIM Brasil conquista con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Lo fa sapere TIM sottolineando in una nota che l'offerta presentata dalla sua controllata brasiliana ... Tim si aggiudica le attività brasiliane di Oi: con Telefonica e Claro conquista 14,5 milioni di clienti

MILANO - Passo brasiliano per la Telecom Italia. Tim Brasil, la controllata del gruppo leader delle Tlc in Italia, si aggiudica con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Un'operazione ch ... (Teleborsa) - TIM Brasil conquista con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Lo fa sapere TIM sottolineando in una nota che l'offerta presentata dalla sua controllata brasiliana ...MILANO - Passo brasiliano per la Telecom Italia. Tim Brasil, la controllata del gruppo leader delle Tlc in Italia, si aggiudica con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Un'operazione ch ...