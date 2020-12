Borghi e Presepi a Sutrio – Dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Leggi su udine20

(Di martedì 15 dicembre 2020)– Albergo Diffuso Borgo Soandri – Progetto GAST Comunita Ospitale –– Foto Elia Falaschi © 2013 – http://ww.eliafalaschi.itFra i monti della Carnia, in Friuli Venezia Giulia, per ammirare una straordinaria rassegna di, di varie dimensioni e fogge e trascorrere in tutta sicurezza una piacevole giornata all’aria aperta: l’invito viene dall’antico borgo di, ai piedi dello Zoncolan, dove nel periodo natalizio si svolge da anni la rassegna. Una tradizione che anche quest’anno – nonostante il difficile periodo – la Proloco diin accordo con l’amministrazione comunale, ha voluto rinnovare, come simbolo di rinascita e di speranza per tutti. La manifestazione, organizzata secondo le normative ...