Arriva il Witchmas con le anticipazioni sulla seconda stagione di The Witcher

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’anno scorso di questi tempi i fan di Theerano con il fiato sospeso in attesa del debutto su Netflix della serie tratta dalla loro saga di romanzi e videogiochi fantasy preferita. Gli episodi della primahanno debuttato a dicembre, appunto, riscuotendo immediatamente grande successo. Purtroppo, il coronavirus ha costretto a sospendere le riprese due volte e ha impedito che il secondo ciclo venisse diffuso esattamente 365 giorni dopo. Però, per ingannare l’attesa delle nuove puntate, c’è un’iniziativa che terrà occupati gli appassionati. L’account ufficiale Twitter della serie, infatti, ha lanciato i sei giorni del. Dal 16 al 21 dicembre i fan possono scegliere se accettare un dono oppure affidarsi alla Legge della sorpresa, la norma che nella saga fantasy regola il destino inaspettato di chi salva la vita a ...

