Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2020 ore 18 | 45

(Di lunedì 14 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 18.35 FT BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A12TARQUINIA INCIDENTE IN CORSIA DI SORPASSO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE SI ALLUNGANO LE CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE IN SMALTIMENTO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA OSTIENSE E VIA APPIA A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA APPIA APPENA RIMOSSO. IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE FIORENTINI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI ...