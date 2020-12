Varese | corruzione e favori in carcere Busto Arsizio | 7 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha arrestato sette persone, indagate a vario titolo per, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, detenzione di armi da guerra, furto e ricettazione di merce rubata. Le indagini sono nate da una segnalazione della polizia penitenziaria sulla possibile esistenza di trattamenti di favore assicurati ad alcuni detenuti neldi, in provincia di. Cinque persone sono finite ine due aglidomiciliari. Le indagini hanno scoperto un giro diad opera dell'allora responsabile dell'area trattamentale del. In particolare è emerso che i detenuti, per poter ottenere benefici, come l'assegnazione di lavori all'interno ...